Kruvasan tarifi: Bir daha dışarıdan yemek istemeyeceksiniz...
Fransa'nın ulusal yemeği olarak bilinen kruvasan, tüm dünyada en sevilen hamur işlerinden biri. İster sade, ister reçel veya çikolata ezmesi gibi farklı iç dolgularıyla hazırlayabileceğiniz bu tarif, eşsiz bir tat sunuyor. Tek seferde 12 tane hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde ister kahvaltılarda ister çay saatlerinde tüketebileceğiniz bu tarifi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 04.11.2023 09:29Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 09:29
12 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
120 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
2,5 su bardağı un
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı su
2 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket instant maya (7 gram)
200 gram soğuk tereyağı (katlama için)
1 yumurta sarısı (üzerine sürmek için)
YAPILIŞI
Un, şeker, tuz ve mayayı geniş bir karıştırma kabında karıştırın.
Süt ve suyu bir tavada ılıtın (45°C) ve tereyağını içinde eritin.
Sıvı karışımı un karışımına ekleyin ve bir tahta kaşıkla karıştırarak hamur oluşturun.
Hamuru bir tezgaha alın ve hafifçe un serptikten sonra yoğurun. Yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edin.
Hamuru streç filmle sarın ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Hamur dinlendikten sonra, soğuk tereyağını un serpilmiş tezgah üzerinde yayın. Hamuru merdane ile açın ve tereyağını hamurun içine katlayarak katmanlar oluşturun.
Hamuru tekrar streç filmle sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Hamuru çıkarın ve yine katlama işlemini tekrarlayın. Bu işlemi toplamda 3 kez yapın ve her seferinde hamuru buzdolabında dinlendirin.
Son katlama işleminden sonra hamuru tekrar buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Dinlenen hamuru tezgaha alın ve istediğiniz şekli verin. Genellikle üçgen şekli tercih edilir.
Hazırladığınız kruvasanları fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
200°C önceden ısıtılmış fırında kruvasanları altın rengi olana kadar pişirin. Yaklaşık 15-20 dakika sürebilir.