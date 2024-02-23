Kumru tarifi: Her lokması lezzet bombası

İzmir'in özgün tatları arasında yer alır ve genellikle kahvaltıda veya atıştırmalık olarak tüketilir. Kumru, genellikle sıcak ve lezzetli bir sandviç olarak hazırlanır. Kumru sandviçin ana malzemeleri arasında genellikle beyaz ekmek, sucuk, pastırma, kaşar peyniri, domates, yeşil biber ve tereyağı bulunur. Ancak tarifler ve içerikler kişisel tercihlere göre değişebilir. Bazı yörelerde farklı malzemelerle de hazırlanabilir. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:08
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet kumru ekmeği veya burger ekmeği
  • 4 dilim sucuk
  • 4 dilim pastırma
  • 4 dilim kaşar peyniri
  • 2 domates, dilimlenmiş
  • 1 büyük yeşil biber, dilimlenmiş
  • Taze maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Sucuk ve pastırmayı bir tavada hafifçe kızartın. Sucuklar çıtır çıtır olana kadar pişirin. Ardından bir kenara alın.
  • Kumru ekmeğini ortadan ikiye kesin. İsterseniz ekmekleri tost makinesinde hafifçe kızartabilirsiniz.
  • Tost edilmiş ekmeğin iç kısmına tereyağı veya sıvı yağ sürün.
  • Ekmeğin alt kısmına dilimlenmiş domates, yeşil biber ve ardından sucuk ve pastırmayı yerleştirin.
  • Üzerine kaşar peyniri dilimlerini yerleştirin.
  • Diğer yarısını ekmeği kapatın ve sandviçi hazırladığınız ızgarada veya tavada, her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
  • Pişirme işlemi bittikten sonra, kumru sandviçlerinizi servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine taze maydanoz yaprakları ekleyebilirsiniz.
  • Sıcak servis yapın ve afiyetle yiyin!

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