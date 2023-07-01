Kuşbaşılı mantarlı pide tarifi: Bir kere yaptığınızda bir daha dışarıda yemeyeceksiniz!

Pide, birçok formuyla Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. İç malzemenin çeşitliliği ise; herkesin seveceği şekilde tüketmesine imkan tanıyor. Bol malzemeli lezzetli seçeneklerden biri olan kuşbaşılı mantarlı pide ise adeta bir lezzet bombası. İşte tam kıvamında o tarif...

Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:12
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 90 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzeme:

  • 200 gram kuşbaşı et
  • 200 gram mantar (isteğe bağlı olarak çeşitli mantarları karıştırabilirsiniz)
  • 1 büyük soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz ve karabiber (zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yumurta (çırpılmış)

YAPILIŞI

  • Hamur için unu bir karıştırma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın.
  • Kuru mayayı, şekeri ve tuzu ortadaki havuza ekleyin. Ilık suyu da ekleyip karıştırın ve mayanın aktive olmasını bekleyin.
  • Maya kabardıktan sonra zeytinyağını ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
  • Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamuru üzerini örtüp, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
  • İç malzeme için, sıvı yağı bir tavada ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Kuşbaşı etleri ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.
  • Mantarları ekleyin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  • Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın.
  • Her bir parçayı, un serpilmiş bir yüzeyde açmak için merdane yardımıyla açın. İnce bir yufka şekli elde edin.
  • Açtığınız yufkaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
  • Hazırladığınız iç malzemeyi yufkaların üzerine paylaştırın.
  • Kenarlardan başlayarak yufkaları kıvırarak pide şeklini verin.
  • Üzeri için yoğurt, sıvı yağ ve çırpılmış yumurtayı karıştırın.
  • Karışımı pidelerin üzerine sürün.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 15-20 dakika).
  • Sıcak servis yapın ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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