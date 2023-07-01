Kuşbaşılı mantarlı pide tarifi: Bir kere yaptığınızda bir daha dışarıda yemeyeceksiniz!
Pide, birçok formuyla Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. İç malzemenin çeşitliliği ise; herkesin seveceği şekilde tüketmesine imkan tanıyor. Bol malzemeli lezzetli seçeneklerden biri olan kuşbaşılı mantarlı pide ise adeta bir lezzet bombası. İşte tam kıvamında o tarif...
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:12Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:12
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
90 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç malzeme:
200 gram kuşbaşı et
200 gram mantar (isteğe bağlı olarak çeşitli mantarları karıştırabilirsiniz)
1 büyük soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz ve karabiber (zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yumurta (çırpılmış)
YAPILIŞI
Hamur için unu bir karıştırma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın.
Kuru mayayı, şekeri ve tuzu ortadaki havuza ekleyin. Ilık suyu da ekleyip karıştırın ve mayanın aktive olmasını bekleyin.
Maya kabardıktan sonra zeytinyağını ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru üzerini örtüp, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
İç malzeme için, sıvı yağı bir tavada ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Kuşbaşı etleri ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Mantarları ekleyin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın.
Her bir parçayı, un serpilmiş bir yüzeyde açmak için merdane yardımıyla açın. İnce bir yufka şekli elde edin.