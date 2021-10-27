Lahmacun hamuru tarifi: Evde lahmacun hamuru nasıl yapılır?
Dışarda yediğimiz şeyleri evde yapmayı denediğimizde bazen sonuçlar fiyasko olabiliyor. Lahmacun da bunlardan biri. Oysa püf noktaları takip ederek lahmacunu taş fırından çıkmış versiyonları kadar güzel yapabiliriz. Bu püf noktalardan biri de muhakkak ki lahmacun hamurudur. Peki, evde lahmacun hamuru nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla birlikte lahmacun hamuru tarifi...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:24Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 17:24
8 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
5 su bardağı un
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
YAPILIŞI
Lahmacun hamurunu yapmaya başlamadan önce iç harcını hazırlayıp buzdolabında dinlenmeye aldığınızdan hazır olmanız gerekmektedir.
Lahmacun hamuru mayasız bir hamurdur. Mayalı yaptığınız takdirde pişerken çabuk kararacak ve hoş görünmeyecektir. Hamurunuza süt, yoğurt ve yumurta ilave etmemenizi öneririz.
Lahmacunun hamuru temelde un, su ve tuzdur. Unu eleyerek kullanmanız, suyunuzun oda sıcaklığında olması önemlidir. Önce suyu koyduğunuz kaba unu azar azar ilave edin ve birbirine yedirdikçe unu koymaya devam edin. Tuzu da eklediğiniz hamur ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur olmalıdır.
Bu hamuru çok iyi yoğurmanız gerekmektedir. Hamurun asıl sırrı burada, ne kadar yoğurulursa o kadar lezzetli olacaktır. İyice yoğurduğunuz hamuru önce rulo haline getirip sonra kaç lahmacun istiyorsanız o kadar bezeye bölün. Ardından en az 30 dakika dinlendirin.
Dinlendirdiğiniz bezeleri hafifçe unladığınız tezgahta açmaya başlayın. Ne çok kalın ne çok ince olmalı. Orta incelik lahmacun için ideal hamur kalınlığıdır.
Açtığınız bezelerin üzerine koyduğunuz iç harcı her tarafa yaymaya çalışın. Eşit miktarda yaymanız önemlidir.
İç harcını da yaydıktan sonra fırına sürmeye hazırsınız. Afiyet olsun!