Lezzetiyle baş döndürecek! Kıymalı gözleme tarifi

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su (gerekirse azar azar ilave etmek üzere yarım bardak daha bulundurun)

İç harcı için:

Üzerine sürmek için:

Yapılışı:

Hamuru yoğurun: Geniş bir kaba unu ve tuzu alın. Ilık suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iç harcı hazırlayana kadar (yaklaşık 20-30 dakika) dinlenmeye bırakın.

İç harcı hazırlayın: Soğanları ve biberleri çok ince, yemeklik doğrayın. Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp soğanları pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Baharatları ekleyin: Kavrulan kıymaya biberleri, tuzu ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Ocaktan almadan hemen önce ince kıyılmış maydanozları ekleyip karıştırın. Hamurun delinmemesi için harcı mutlaka soğumaya bırakın.

Bezeleri açın: Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Unlanmış tezgahta her bir bezeyi oklava veya merdane yardımıyla orta boy bir servis tabağı büyüklüğünde ve oldukça ince olacak şekilde açın.

Gözlemeleri şekillendirin: Açtığınız yufkanın yarısına soğuyan kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde yayın. Yufkanın boş kalan diğer yarısını harcın üzerine yarım ay şeklinde kapatın. Pişerken açılmaması için kenarlarına parmak uçlarınızla iyice bastırın.

Pişirin: Geniş, yanmaz yapışmaz bir tavayı (varsa sacı) ocakta iyice ısıtın. Gözlemeyi yağsız sıcak tavaya alın. Alt kısmı hafif beneklenip kızarmaya başladığında ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.