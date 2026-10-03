Roza Yemek Tarifleri Hamur İşi Lezzetiyle baş döndürecek! Kıymalı gözleme tarifi

Lezzetiyle baş döndürecek! Kıymalı gözleme tarifi

Geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kıymalı gözleme, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her anına yakışan nefis bir alternatiftir. İncecik el açması hamurun, özenle kavrulmuş baharatlı kıyma harcıyla buluştuğu bu tarif, ev ortamında pratik bir şekilde yöresel bir ziyafet hazırlamanıza olanak tanıyor. Sıcacık tavadan alıp üzeri bol tereyağlı servis edeceğiniz bu çıtır gözlemeler, tüm ailenin favorisi olacak.

Giriş Tarihi: 03.10.2026 09:02

YAPILIŞI

Hamuru için:
  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su (gerekirse azar azar ilave etmek üzere yarım bardak daha bulundurun)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
  • 300 gram orta yağlı dana kıyma
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 2 adet yeşil sivri biber (isteğe bağlı)
  • Çeyrek demet taze maydanoz
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
Üzerine sürmek için:
  • Tereyağı
Yapılışı:
  1. Hamuru yoğurun: Geniş bir kaba unu ve tuzu alın. Ilık suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iç harcı hazırlayana kadar (yaklaşık 20-30 dakika) dinlenmeye bırakın.
  2. İç harcı hazırlayın: Soğanları ve biberleri çok ince, yemeklik doğrayın. Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp soğanları pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.
  3. Baharatları ekleyin: Kavrulan kıymaya biberleri, tuzu ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Ocaktan almadan hemen önce ince kıyılmış maydanozları ekleyip karıştırın. Hamurun delinmemesi için harcı mutlaka soğumaya bırakın.
  4. Bezeleri açın: Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Unlanmış tezgahta her bir bezeyi oklava veya merdane yardımıyla orta boy bir servis tabağı büyüklüğünde ve oldukça ince olacak şekilde açın.
  5. Gözlemeleri şekillendirin: Açtığınız yufkanın yarısına soğuyan kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde yayın. Yufkanın boş kalan diğer yarısını harcın üzerine yarım ay şeklinde kapatın. Pişerken açılmaması için kenarlarına parmak uçlarınızla iyice bastırın.
  6. Pişirin: Geniş, yanmaz yapışmaz bir tavayı (varsa sacı) ocakta iyice ısıtın. Gözlemeyi yağsız sıcak tavaya alın. Alt kısmı hafif beneklenip kızarmaya başladığında ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.
  7. Yağlayın: Gözlemeyi tavadan alır almaz, henüz çok sıcakken her iki yüzüne de bolca tereyağı sürerek üst üste dizin.
Gözlemeleri kurumadan, sıcak olarak dilimleyerek servis yapabilirsiniz.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA