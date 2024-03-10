Lezzetli ve yumuşacık pankekler: Evde kolayca yapabileceğiniz tarif

Kahvaltının en sevilen lezzetlerinden biri olan pankekler, yumuşak dokuları ve tatlı aromalarıyla herkesin favorisi. Sabahları güne başlarken veya öğleden sonraları tatlı bir mola için tercih edilen bu lezzetli atıştırmalık, evde kolayca hazırlanabilir. Bugün sizinle paylaşacağımız pankek tarifi, sade malzemelerle harika bir tat sunuyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 09:42
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 100 kcal

MALZEMELER

  • 1.5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1/4 tatlı kaşığı tuz
  • 1.25 su bardağı süt
  • 1 büyük yumurta
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. Bir karıştırma kabında un, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
  2. Başka bir kapta süt, yumurta, eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ ve vanilya özü (varsa) birleştirin. İyice karıştırın.
  3. Kuru malzemelerin içine sıvı karışımı ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırın. Ancak fazla karıştırmamaya dikkat edin, hafifçe pütür pütür kalabilir.
  4. Tava veya ızgarayı orta ateşte ısıtın. Eğer yapışmaz bir yüzeye sahip değilse hafifçe yağlayın.
  5. Tavaya 10-12 cm çapında olacak şekilde bir kepçe veya kaşıkla hamuru dökün.
  6. Üstünde baloncuklar oluşana kadar pişirin ve altı hafifçe kızarana kadar bekleyin (yaklaşık 2-3 dakika).
  7. Üzeri baloncuklu olduğunda spatula ile ters çevirin ve diğer tarafı da altı hafifçe kızarana kadar pişirin.
  8. Pişirdiğiniz pankekleri sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine meyve, bal, çikolata sosu gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

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