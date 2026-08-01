Mini pizza tarifi! Lokmalık lezzet bombası

3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 paket instant maya
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı domates püresi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kuru kekik
1 diş ezilmiş sarımsak
Yarım çay kaşığı tuz
1.5 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri (veya taze dilimlenmiş mozzarella)
Kırmızı çeri domates (halka doğranmış)
Sarı çeri domates (halka doğranmış)
Siyah zeytin (çekirdeksiz ve dilimlenmiş)
Yeşil zeytin (çekirdeksiz ve dilimlenmiş)
Taze fesleğen yaprakları (kıyılmış)
Mayayı Aktifleştirin: Derin bir yoğurma kabına ılık su, instant maya ve şekeri alın. Hafifçe karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekleyin.
Hamuru Yoğurun: Karışıma zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Mayalandırın: Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bez veya streç film ile hava almayacak şekilde kapatın. Yaklaşık 45 dakika, hamur iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında dinlendirin.
Sosu Hazırlayın: Hamur mayalanırken sos için gereken domates püresi, zeytinyağı, kekik, sarımsak ve tuzu küçük bir kasede güzelce karıştırın.
Şekil Verin: Mayalanan hamurun havasını hafifçe yoğurarak alın. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar (bezeler) koparın. Hafif unlanmış tezgahta elinizle bastırarak veya küçük bir merdane ile yuvarlak mini pizza tabanları oluşturun.
Tepsiye Dizme: Hazırladığınız tabanları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Sos ve Malzemeleri Ekleyin: Hamurların üzerine hazırladığınız domates sosundan sürün. Üzerine bolca mozzarella peyniri serpiştirin. Son olarak görseldeki gibi sarı/kırmızı domates dilimlerini ve yeşil/siyah zeytin halkalarını yerleştirin.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, hamurun kenarları kızarıp peynirler tamamen eriyene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Son Dokunuş (Fesleğen): Fırından çıkardığınız sıcak pizzaların üzerine ince kıyılmış taze fesleğenleri serpiştirin. Görseldeki o taze ve parlak yeşil rengi korumak için fesleğenleri pişirme aşamasında fırına koymamak çok önemlidir.