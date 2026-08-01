Mini pizza tarifi! Lokmalık lezzet bombası

Mayayı Aktifleştirin: Derin bir yoğurma kabına ılık su, instant maya ve şekeri alın. Hafifçe karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekleyin.

Hamuru Yoğurun: Karışıma zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Mayalandırın: Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bez veya streç film ile hava almayacak şekilde kapatın. Yaklaşık 45 dakika, hamur iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Sosu Hazırlayın: Hamur mayalanırken sos için gereken domates püresi, zeytinyağı, kekik, sarımsak ve tuzu küçük bir kasede güzelce karıştırın.

Şekil Verin: Mayalanan hamurun havasını hafifçe yoğurarak alın. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar (bezeler) koparın. Hafif unlanmış tezgahta elinizle bastırarak veya küçük bir merdane ile yuvarlak mini pizza tabanları oluşturun.

Tepsiye Dizme: Hazırladığınız tabanları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Sos ve Malzemeleri Ekleyin: Hamurların üzerine hazırladığınız domates sosundan sürün. Üzerine bolca mozzarella peyniri serpiştirin. Son olarak görseldeki gibi sarı/kırmızı domates dilimlerini ve yeşil/siyah zeytin halkalarını yerleştirin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, hamurun kenarları kızarıp peynirler tamamen eriyene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.