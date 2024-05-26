Paçanga böreği tarifi: Lezzetiyle baş döndürecek...
Paçanga böreği, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir lezzettir. Osmanlı döneminde de börek çeşitleri oldukça yaygındı ve saray mutfağında sıkça yer alırdı. Günümüzde de çok sevilen bu lezzeti kolaylıkla hazırlayabilir, hatta kısa sürede sofralarınızda yer alması için buzluğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 08:56Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 08:56
MALZEMELER
3 adet yufka
200 gram pastırma
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Pastırmaları küçük parçalar halinde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberleri de ince ince doğrayın.
Bir tavada az miktarda sıvı yağ ile yeşil biberleri soteleyin. Biberler yumuşayınca domatesleri ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın ve karışım soğuduktan sonra pastırma ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Karıştırarak iç harcı hazırlayın.
Yufkaları tezgaha serin ve her bir yufkayı 8 üçgen parçaya kesin.
Her bir yufka parçasının geniş kısmına hazırladığınız iç harçtan koyun ve yan kenarlarını içe doğru katlayarak sigara böreği gibi sarın. Uç kısmını su ile ıslatarak yapıştırın.
Derin bir tavada bol sıvı yağı ısıtın. Hazırladığınız börekleri kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran börekleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını çektirin.
Paçanga böreklerini sıcak olarak servis edin. Yanında ayran veya yoğurt ile sunabilirsiniz.