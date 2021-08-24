Pankek Tarifi - En Güzel Kolay, Pratik, Nefis Pankek Tarifi, Nasıl Yapılır?
Kahvaltıların vazgeçilmez hamur işlerinin başında yer alır. Yumuşacık pankekler ile sofranıza renk katmak ve lezzeti arttırmak için en güzel, kolay, pratik, en nefis pankek tarifi için doğru yerdesiniz. Misafirlerinize kahvaltılarda sunum yapabileceğiniz 2 kişilik, 4 kişilik ya da tek kişilik pankek tarifi yapılışı, kullanılacak malzemeler ve adım adım anlatımını sizlere sunduk. Nefis yemek tarifleri konusunda puf puf kabarmış pankek tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 09:26Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 09:36
4 Kişilik
Ev Yapımı
Ev Partisi
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
2 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı un
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Pişirme esnasında kullanmak için sıvı yağ
AŞÇININ NOTU
Yukarıda yer alan pankek tarifi malzemeleri ile yaklaşık 20 adet pankek elde edebilirsiniz. Pankek tarifi anlatımındaki en önemli püf nokta ise yağınızı olabildiğince az kullanmaktadır. Puf puf kabarmış pankek elde etmek için buna dikkat ediniz. Kahvaltıların vazgeçilmez hamur işlerinden birisi olan pankek tarifini mutlaka denemenizi öneririz. Özellikle pankeklerin üzerine çikolata sürerek çay eşliğinde yiyebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.
YAPILIŞI
Önceden hazırlamış olduğunuz temiz bir kabın içerisine yumurta ve şekeri ilave ediniz. Bu iki malzemeyi ekledikten sonra iyice çırpınız.
Sonrasında sırasıyla süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek çırpma işlemini sürdürünüz. Eğer evinizde mikser var ise mikser ile çırpmanızı öneririz.
Kek kıvamına gelene kadar ve koyu bir kıvam elde edene kadar çırpınız.
Hamurumuz kıvamına geldikten sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Teflon bir tavaya biraz sıvı yağ dökünüz.
Sıvıyağı fırça yardımı ile tavanın etrafına dağıtınız. Pankek yapımının en önemli püf noktası sıvı yağı az kullanmaktır. Dilerseniz sıvıyağı fırça yerine peçeteyle de tavaya dağıtabilirsiniz.
Büyük bir kaşık ile kabınızdaki hamurdan alarak tavaya dökünüz ve kendi kendine yayılmasını bekleyiniz.
Hamurunuz göz göz olmaya başladıktan sonra spatula yardımıyla ters çeviriniz. Hamurun her yerini pişirmeye özen gösteriniz.
Pankeklerimizin her iki tarafını da pişirdikten sonra servise hazır hale gelecektir.
Pankeklerin üzerine pudra şekeri, muz, çilek, çikolata dökerek daha iyi bir lezzet ve daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.