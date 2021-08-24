Pankek Tarifi - En Güzel Kolay, Pratik, Nefis Pankek Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Yukarıda yer alan pankek tarifi malzemeleri ile yaklaşık 20 adet pankek elde edebilirsiniz. Pankek tarifi anlatımındaki en önemli püf nokta ise yağınızı olabildiğince az kullanmaktadır. Puf puf kabarmış pankek elde etmek için buna dikkat ediniz. Kahvaltıların vazgeçilmez hamur işlerinden birisi olan pankek tarifini mutlaka denemenizi öneririz. Özellikle pankeklerin üzerine çikolata sürerek çay eşliğinde yiyebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.