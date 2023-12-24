Patatesli gözleme tarifi: Lezzetine doyamayacaksınız...

Patatesli gözleme, ister kahvaltılarda isterseniz çay saatlerinde kolaylıkla sofralarınıza taşıyabileceğiniz lezzetlerden biri. Birkaç püf noktasıyla patatesin en lezzetli haline ulaşabileceğiniz bu tarif sayesinde yiyenin bir tane isteyeceği bir gözlemeyi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 09:37
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 60 dakika
  • Adet : 600 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım tatlı kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

  • 3 orta boy patates
  • 1 büyük soğan
  • Yarım demet taze maydanoz
  • Tuz, karabiber, pul biber

AŞÇININ NOTU

Gözlemeleri pişirirken üzerine bir miktar tereyağı veya sıvı yağ sürerek daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açın.
  • Yumurtayı, sütü, suyu, sıvı yağı, ve tuzu ekleyin. Karışımı iyice yoğurun, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyin.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, merdane yardımıyla açın.
  • Patatesleri rendeleyin. Soğanı ince doğrayın. Taze maydanozu ince kıyın.
  • Bir tavada biraz sıvı yağda soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından rendelenmiş patatesleri ekleyin ve patatesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
  • Pişen iç harca tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Taze maydanozu da ilave edip karıştırın.
  • Açtığınız hamurun yarısına patatesli iç harçtan koyun.
  • Hamurun diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
  • Tavada veya saç üzerinde her iki tarafını da kızartana kadar pişirin.
  • Sıcak servis yapın.

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