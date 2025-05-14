Peynirli poğaça tarifi: Tek seferde tam kıvamında...

-Dışarıda yedikleriniz bir yana, evde yapınca tadına doyamayacaksınız! Bu peynirli poğaça tarifi o kadar yumuşak, o kadar lezzetli ki, fırından çıkar çıkmaz kapış kapış bitecek! Pastaneleri sollayan bu tarifle kahvaltılarınız, çay saatleriniz bambaşka bir keyfe dönüşecek. Üstelik malzemeleri evde zaten olan cinsten… Hazırsanız efsane poğaçayı birlikte yapalım!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 09:17

YAPILIŞI

MALZEMELER:

Hamur için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant kuru maya (veya yarım yaş maya)
  • 4 – 4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • İç harcı için:
  • 200 gr beyaz peynir veya lor peyniri
  • (İsteğe bağlı: ince kıyılmış maydanoz)

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

YAPILIŞI:

  • Derin bir yoğurma kabına süt, sıvı yağ, yumurta akı, şeker ve mayayı alın. Karıştırın. Üzerine azar azar un ve tuz ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
  • Hamurun üzerini örtün ve ılık bir yerde yaklaşık 40–50 dakika mayalanmaya bırakın.
  • Beyaz peyniri çatalla ezin. Dilerseniz maydanoz ekleyin.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinde açın, ortasına peynir koyun ve kapatın. İsteğe göre yuvarlak ya da oval şekil verebilirsiniz.
  • Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Susam veya çörek otu serpin.
  • Tepside 15–20 dakika daha mayalandırın.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

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