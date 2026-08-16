Roza Yemek Tarifleri Hamur İşi Pişi böyle yapılınca yağ çekmiyor! İşte çıtır çıtır pişi tarifi

Pişi böyle yapılınca yağ çekmiyor! İşte çıtır çıtır pişi tarifi

Pişi tarifi, özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofraları lezzetlendirmek isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan pişi, birkaç temel malzemeyle evde kolayca hazırlanabiliyor. Peki, kabaran ve yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? İşte tam ölçülü, pratik pişi tarifi ve yapımının püf noktaları…

Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:04

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4–4,5 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Öncelikle ılık suyu, ılık sütü, mayayı ve şekeri bir kaba alıp güzelce karıştırın. 5 dakika kadar beklettikten sonra tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur yoğurun. Hamurunuzun üzerini kapatıp yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve yaklaşık 1–1,5 cm kalınlığında açın. İstediğiniz boyutta yuvarlaklar kesin. Dilerseniz ortalarına parmağınızla küçük bir delik açabilirsiniz.

Yağı orta ateşte kızdırın. Pişileri yağa atıp iki tarafını da güzelce kızartın. Altın rengini aldıklarında kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını süzdürün.

Püf noktası: Hamurunuzu çok fazla unlamayın. Yumuşak bir hamur hazırlarsanız pişileriniz daha pofuduk ve nefis olacaktır.

Sıcak sıcak servis edin, afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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