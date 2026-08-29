Pizza tadında makarna tarifi! İtalyan lezzetlerinin buluşması: Tadına doyamayacaksınız...
Pizza mı, makarna mı diye karar veremeyenleri tek tabakta buluşturan nefis bir tarifle karşınızdayız! Domates sosu, sucuk, mantar ve uzayan peynirin eşsiz uyumuyla hazırlanan pizza tadında makarna, hem pratikliği hem de doyurucu lezzetiyle sofraların yeni favorisi olmaya aday.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:07
YAPILIŞI
Malzemeler
250 gram makarna
8-10 dilim sucuk
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı domates püresi
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 küçük yeşil biber
4-5 adet mantar
1 çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı sarımsak tozu veya 1 diş sarımsak
Tuz ve karabiber
1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella
İsteğe göre siyah zeytin ve mısır
Hazırlanışı
Makarnayı tuzlu suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Yarım çay bardağı makarna suyunu ayırıp makarnayı süzün.
Tavaya zeytinyağını alın. Dilimlenmiş sucukları kısa süre kızartın. Doğranmış biber ve mantarları ekleyerek birkaç dakika soteleyin.
Domates salçası, domates püresi, sarımsak, kekik, karabiber ve az miktarda tuz ekleyin. Sosu yaklaşık 5 dakika pişirin.
Makarnayı ve ayırdığınız makarna suyunu tavaya aktararak sosla karıştırın. Zeytin veya mısır kullanacaksanız bu aşamada ekleyin.
Karışımı fırın kabına alın ve üzerine rendelenmiş kaşarı yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
Fırın kullanmak istemezseniz kaşarı tavada makarnanın üzerine serpip kapağı kapatarak da eritebilirsiniz. Üzerine biraz daha kekik serptiğinizde pizza aroması belirginleşir.