Poğaça sandviç tarifi: Doyurucu bir kahvaltı alternatifi
Hem hamurunu kendinizin hazırlayabileceği hem de iç malzemesinde özgürce davranabileceğiniz bir sandviç tarifi olan poğaça sandviç, en doyurucu kahvaltılardan birini yapmanızı sağlayabilir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:40Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:40
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
Bir tutam tuz
İsteğe bağlı olarak susam veya çörekotu
İç malzemesi:
Dilimlenmiş kaşar peyniri veya istediğiniz başka peynir çeşidi
Dilimlenmiş sucuk, pastırma veya dilediğiniz et çeşidi
Marul, domates, turşu gibi sebzeler
YAPILIŞI
Unu ve kabartma tozunu derin bir kaseye alın.
Ortasını havuz gibi açın ve içine sıvı yağ, yoğurt, yumurta (birinin sarısını ayırın), ve tuzu ekleyin.
Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun. Gerekirse azar azar un ekleyebilirsiniz.
Hamuru istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın ve avucunuzla yuvarlayarak açın.
Hamurların içine istediğiniz iç malzemeleri koyun (peynir, sucuk, marul, domates vb.).
Hamuru kapatın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörekotu serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).