Poğaça sandviç tarifi: Doyurucu bir kahvaltı alternatifi

Hem hamurunu kendinizin hazırlayabileceği hem de iç malzemesinde özgürce davranabileceğiniz bir sandviç tarifi olan poğaça sandviç, en doyurucu kahvaltılardan birini yapmanızı sağlayabilir. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:40
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
  • Bir tutam tuz
  • İsteğe bağlı olarak susam veya çörekotu

İç malzemesi:

  • Dilimlenmiş kaşar peyniri veya istediğiniz başka peynir çeşidi
  • Dilimlenmiş sucuk, pastırma veya dilediğiniz et çeşidi
  • Marul, domates, turşu gibi sebzeler

YAPILIŞI

  • Unu ve kabartma tozunu derin bir kaseye alın.
  • Ortasını havuz gibi açın ve içine sıvı yağ, yoğurt, yumurta (birinin sarısını ayırın), ve tuzu ekleyin.
  • Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun. Gerekirse azar azar un ekleyebilirsiniz.
  • Hamuru istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın ve avucunuzla yuvarlayarak açın.
  • Hamurların içine istediğiniz iç malzemeleri koyun (peynir, sucuk, marul, domates vb.).
  • Hamuru kapatın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
  • Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörekotu serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

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