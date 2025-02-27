Poğaça tarifi: Her lokması adeta mest edecek!

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya (yaklaşık 10 gr)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine sürülecek)

3,5 - 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

150 gr beyaz peynir (isteğe bağlı olarak zeytin veya pastırma da ekleyebilirsiniz)

Yapılışı

Ilık süt ve ılık suyu bir kaba alın. Şekeri ekleyin ve karıştırın.

Üzerine kuru mayayı ekleyin ve karıştırarak mayanın aktifleşmesini bekleyin (5-10 dakika).Mayalı karışıma sıvı yağı, tuzu ve yumurtayı ekleyin.

Ardından azar azar un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamur hafif ele yapışan bir kıvamda olmalı.Üzerini temiz bir bezle örterek yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve şekil verin. Ortalarına peynir veya istediğiniz malzemeyi koyup kapatın. Şekil verirken hamurun fazla ince olmamasına dikkat edin.

Şekillendirdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürün ve dilerseniz susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.Afiyet olsun!