Pratik su böreği tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Hem çok basit hem de çok lezzetli...

Su böreği, yumuşacık dokusu ve lezzetli iç harcı ile herkesin sofralarında eşsiz bir şölen yaratıyor. Pratik oaln bu tarifi bir defa yaptığınızda sürekli yapmak isteyeceksiniz. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:11
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 756 kcal

MALZEMELER

  • 6 adet böreklik yufka
  • İç Sosu İçin;
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin;

  • Beyaz peynir
  • Kaşar peyniri
  • Maydanoz

Üzeri İçin;

  • 1 adet yumurta
  • Susam

YAPILIŞI

  1. İlk olarak su, süt, yumurta ve sıvı yağı çırpalım.
  2. Sonra İç harcı hazırlamak için, rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştıralım ve biraz da maydanoz doğrayalım.
  3. Ardından fırın tepsisine 1 yufkayı serelim.
  4. Diğer 2 yufkayı bir kaç parçaya bölüp, sosa batırıp tepsiye güzelce yayalım.
  5. Sonra iç harcın birazını dökelim, diğer 2 yufkayı da birkaç parçaya bölelim.
  6. Böldüğünüz yufkaları sosa batırın ve tepsiye yayın.
  7. Sonra kalan 1 yufkayı tepsinin üzerine serelim.
  8. En son üzeri için yumurta sürelim, isteğe göre susam serpiştirin.
  9. 200 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.
  10. Herkese afiyet olsun!

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