YAŞAM
SAĞLIK
GÜZELLİK
YEMEK TARİFLERİ
ASTROLOJİ
GALERİ
Pratik su böreği tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Hem çok basit hem de çok lezzetli...
Su böreği, yumuşacık dokusu ve lezzetli iç harcı ile herkesin sofralarında eşsiz bir şölen yaratıyor. Pratik oaln bu tarifi bir defa yaptığınızda sürekli yapmak isteyeceksiniz. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 15.12.2022
09:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
09:11
5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
756 kcal
MALZEMELER
6 adet böreklik yufka
İç Sosu İçin;
2 adet yumurta
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
İç Harcı İçin;
Beyaz peynir
Kaşar peyniri
Maydanoz
Üzeri İçin;
1 adet yumurta
Susam
YAPILIŞI
İlk olarak su, süt, yumurta ve sıvı yağı çırpalım.
Sonra İç harcı hazırlamak için, rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştıralım ve biraz da maydanoz doğrayalım.
Ardından fırın tepsisine 1 yufkayı serelim.
Diğer 2 yufkayı bir kaç parçaya bölüp, sosa batırıp tepsiye güzelce yayalım.
Sonra iç harcın birazını dökelim, diğer 2 yufkayı da birkaç parçaya bölelim.
Böldüğünüz yufkaları sosa batırın ve tepsiye yayın.
Sonra kalan 1 yufkayı tepsinin üzerine serelim.
En son üzeri için yumurta sürelim, isteğe göre susam serpiştirin.
200 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.
Herkese afiyet olsun!
BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Ana Sayfa
Haber
Gündem
Aktüel
Dünya
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
Ansiklopedi
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Sigorta
Finans
Borsa
Döviz
Altın
Kripto Para
Tahvil-Bono
Apara
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Güzellik
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Erkek & Kız İsimleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Bilmeceler
Bulmaca
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Sen Anlat Karadeniz
Bir Zamanlar Çukurova
Kimse Bilmez
Hercai
Canevim
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Ankara Başkent
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
APara Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Vav TV Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Bize Ulaşın
SON DAKİKA
SON DAKİKA