Ramazan pidesi tarifi: Ustalara taş çıkaracaksınız! Sıcacık çıtır çıtır kabaran bir lezzet...
Ramazanın simgelerinden biri olan ramazan pidesi, herkesin severek tükettiği lezzetler arasında yerini alıyor. Birleşme ve paylaşma ayı olarak kabul edilen ramazan ayında, sofralara çok yakışacak bir tarifle geldik! Şimdi bahsedeceğimiz tarifle tüm ustalara taş çıkaracaksınız. İşte puf puf kabaran, yumuşacık pide tarifi...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:18Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:18
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
65 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 su bardağı un
Hamurun üzeri için:
1 yemek kaşığı un
2-3 yemek kaşığı su
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Susam ve çörek otu
YAPILIŞI
Derin bir kabın içerisine ılık süt ve suyu alın. Ardından yaş mayayı ufalayarak ilave edin.
Sonra tuz, toz şeker ve zeytinyağını ekleyip maya ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
Üzerini örtüp ılık ortamda 30 dakika mayalanması için bekletin.
Ardından fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine un serpiştirip hazırlayın.
Kabaran pide hamurunu alıp tepsinin tam ortasına yerleştirin. Elinizle bastırarak yuvarlak olacak şekilde açarak hamuru büyütün.
Sonra bir kasede un ve suyu güzelce çırparak karıştırın.
Parmak uçlarınızı bu suya batırın ve sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini oluşturun.
Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için 30 dakika bekletin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek sabitleyin.
Son olarak ise üzeri için yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede çırpın. Fırça yardımıyla hamurun tamamına sürün ve susam ile çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.