Ramazan pidesi tarifi: Ustalara taş çıkaracaksınız! Sıcacık çıtır çıtır kabaran bir lezzet...

Ramazanın simgelerinden biri olan ramazan pidesi, herkesin severek tükettiği lezzetler arasında yerini alıyor. Birleşme ve paylaşma ayı olarak kabul edilen ramazan ayında, sofralara çok yakışacak bir tarifle geldik! Şimdi bahsedeceğimiz tarifle tüm ustalara taş çıkaracaksınız. İşte puf puf kabaran, yumuşacık pide tarifi...

Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:18
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 65 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3-4 su bardağı un

Hamurun üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı un
  • 2-3 yemek kaşığı su
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Susam ve çörek otu

YAPILIŞI

  1. Derin bir kabın içerisine ılık süt ve suyu alın. Ardından yaş mayayı ufalayarak ilave edin.
  2. Sonra tuz, toz şeker ve zeytinyağını ekleyip maya ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
  3. Üzerini örtüp ılık ortamda 30 dakika mayalanması için bekletin.
  4. Ardından fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine un serpiştirip hazırlayın.
  5. Kabaran pide hamurunu alıp tepsinin tam ortasına yerleştirin. Elinizle bastırarak yuvarlak olacak şekilde açarak hamuru büyütün.
  6. Sonra bir kasede un ve suyu güzelce çırparak karıştırın.
  7. Parmak uçlarınızı bu suya batırın ve sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini oluşturun.
  8. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için 30 dakika bekletin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek sabitleyin.
  9. Son olarak ise üzeri için yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede çırpın. Fırça yardımıyla hamurun tamamına sürün ve susam ile çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.
  10. Ramazan pidemiz hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA