Sırın tarifi: Sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla gelen yöresel lezzet
Doğu Anadolu mutfağının sevilen lezzetlerinden sırın, çıtır yufkaların sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağıyla buluştuğu doyurucu bir yemektir. Az sayıda malzemeyle kolayca hazırlanan bu yöresel tarif, hem ana öğünlerde hem de kalabalık sofralarda servis edilebilir.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:47
YAPILIŞI
MALZEMELER
4 adet hazır yufka
2 su bardağı yoğurt
2–3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı sıcak su
Üzeri için
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
İsteğe göre kuru nane
SIRIN NASIL YAPILIR?
Yufkaları tek tek tezgâha serin. Her yufkayı mümkün olduğunca sıkı biçimde rulo yapın.
Hazırladığınız ruloları yaklaşık iki parmak genişliğinde dilimleyin. Dilimleri kesik yüzleri yukarı bakacak şekilde, aralarında boşluk bırakmadan fırın kabına dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkaların üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız sıcak yufkaların üzerine yarım su bardağı sıcak suyu eşit biçimde gezdirin. Kabın üzerini kapatarak yufkaların 5 dakika yumuşamasını bekleyin.
Yoğurdu ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırın. Yufkalar biraz ılıdıktan sonra sarımsaklı yoğurdu üzerlerine yayın.
Tereyağını küçük bir tavada eritin. Pul biberi ve isteğe göre naneyi ekleyerek birkaç saniye kızdırın.
Hazırladığınız tereyağlı sosu yoğurdun üzerine gezdirin ve sırını sıcak ya da ılık servis edin.
Püf noktası: Yufkaları fazla suyla ıslatmayın; aksi hâlde hamurlaşabilir. Dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşak kalmalıdır.