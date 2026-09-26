Tahinli cevizli poğaça tarifi! Hem kahvaltıda hem çay saatinde...
Çay saatlerinize ve kahvaltılarınıza eşlik edecek, tahin ile cevizin muhteşem uyumunu bir araya getiren nefis bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. Üzerindeki bol susamıyla iştah açan, içi ise yumuşacık ve tatlımsı bir lezzet şöleni yaşatan bu hamur işi kısa sürede favorilerinizden biri olacak. Fırından yükselen baş döndürücü tahin kokusuyla tüm evi saracak bu enfes lezzeti denemeye hazırsanız, hemen mutfağa geçelim.
Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:24
YAPILIŞI
Hamur İçin:
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket instant maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yaklaşık 3.5 - 4 su bardağı un
İç Harcı İçin:
1 su bardağı tahin
1/2 su bardağı toz şeker (isteğe göre artırılabilir)
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri İçin:
1 adet yumurta sarısı
Bol susam
Yapılışı:
Yoğurma kabına ılık süt, maya ve toz şekeri alarak karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.
Sıvı yağ, tuz ve azar azar un ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini temiz bir bezle veya streç filmle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.
Hamur mayalanırken, tahin ve toz şekeri bir kasede pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Her bir bezeyi tezgah üzerinde çay tabağı genişliğinde açın.
Açtığınız hamurun içine tahinli karışımdan 1-2 tatlı kaşığı sürüp üzerine çekilmiş ceviz serpin.
Hamuru rulo şeklinde sarın, kendi etrafında dolayarak gül şekli verin ve elinizle hafifçe üzerine bastırarak yassılaştırın.
Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve 15 dakika tepsi mayası için bekletin.
Poğaçaların üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve image_890624.jpg dosyasında görüldüğü gibi üzerlerine bolca susam serpin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekleyerek servis yapın.