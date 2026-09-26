Tahinli cevizli poğaça tarifi! Hem kahvaltıda hem çay saatinde...

Hamur İçin:

İç Harcı İçin:

1/2 su bardağı toz şeker (isteğe göre artırılabilir)

Üzeri İçin:

Yapılışı:

Yoğurma kabına ılık süt, maya ve toz şekeri alarak karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.

Sıvı yağ, tuz ve azar azar un ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini temiz bir bezle veya streç filmle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken, tahin ve toz şekeri bir kasede pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Her bir bezeyi tezgah üzerinde çay tabağı genişliğinde açın.

Açtığınız hamurun içine tahinli karışımdan 1-2 tatlı kaşığı sürüp üzerine çekilmiş ceviz serpin.

Hamuru rulo şeklinde sarın, kendi etrafında dolayarak gül şekli verin ve elinizle hafifçe üzerine bastırarak yassılaştırın.

Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve 15 dakika tepsi mayası için bekletin.

Poğaçaların üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve image_890624.jpg dosyasında görüldüğü gibi üzerlerine bolca susam serpin.