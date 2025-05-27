Tuzlu kurabiye tarifi: Ağızda dağılan, kıyır kıyır yapısıyla adeta mest edecek!

Misafir ağırladığınızda veya evinizde çayın yanına eşlik etmesi için yapabileceğiniz bu kurabiyenin yapması da yemesi kadar kolay. Kıyır kıyır yapısıyla adeta ağzınızda dağılacak. Püf noktalarını takip ederek uygulayabileceğiniz bu tarif sayesinde sofralarınızda ve midenizde adeta bir şölen yaratacaksınız...

Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 08:32

YAPILIŞI

MALZEMELER:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta (sarısı üstü için ayrılacak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm sirkesi fark etmez)

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı ama çok lezzet katar)

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un (azar azar ekleyin, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam, çörek otu

YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta beyazı, sirke, tuz, şeker ve mahlebi yoğurma kabına alın. Karıştırın.

Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İsterseniz şekil vererek ya da kalıpla keserek hazırlayabilirsiniz.

Tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

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