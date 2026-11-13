Tuzlu kurabiye tarifi: Pastane usulü kıyır kıyır, ağızda dağılan lezzet!

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta akı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

3-3,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

1. Hamurun sıvı malzemelerini karıştırın.

Tereyağı, sıvı yağ, sirke, yumurta akı, şeker ve tuzu geniş bir kaba alın. Malzemeler birbirine karışana kadar çırpın.

2. Hamuru yoğurun.

Kabartma tozu ve mahlebi ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

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3. Kurabiyelere şekil verin.

Hamurdan küçük parçalar koparın. Dilerseniz halka, çubuk veya klasik yuvarlak şekiller vererek yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

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4. Üzerini süsleyin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otunu serpiştirerek fırına hazır hale getirin.

5. Fırında pişirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.