Roza Yemek Tarifleri Hamur İşi Üzeri kızarıyor, içi yumuşacık kalıyor! Ev yapımı elmalı tart tarifi

Üzeri kızarıyor, içi yumuşacık kalıyor! Ev yapımı elmalı tart tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan elmalı tart, kıyır kıyır hamuru ve tarçınla harmanlanmış nefis elmalı iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde kolayca hazırlamak isteyenler için ideal olan elmalı tart, hem görünümü hem de mis gibi kokusuyla sofraların yıldızı olmaya aday. Peki, tam kıvamında, ağızda dağılan elmalı tart nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve adım adım kolay elmalı tart tarifi...

Giriş Tarihi: 15.11.2026 08:51

YAPILIŞI

MALZEMELER

Tart hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı soğuk su

Elmalı iç harcı için:

Yarım kg elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz içi

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin. Tavaya alıp şekerle birlikte suyunu çekene kadar pişirin.

Tarçın ve dövülmüş cevizi ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Tereyağı, yumurta, şeker, un, kabartma tozu, vanilya ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamuru buzdolabında 30-60 dakika dinlendirin.

Hamurun yaklaşık üçte birini üzeri için ayırın. Kalanını tart kalıbına yayın.

Soğuyan elmalı harcı hamurun üzerine eşit şekilde dağıtın.

Ayırdığınız hamuru şeritler halinde keserek tartın üzerine kafes şekli verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.

Püf noktaları

Elmalı harcı mutlaka soğuduktan sonra hamurun üzerine koyun.

Hamuru fazla yoğurmayın; böylece kıyır kıyır olur.

Ekşi ve sert elma kullanırsanız daha lezzetli sonuç alırsınız.

Tartı fırından çıkardıktan sonra dinlendirip dilimleyin. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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