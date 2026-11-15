Üzeri kızarıyor, içi yumuşacık kalıyor! Ev yapımı elmalı tart tarifi

MALZEMELER
Tart hamuru için:
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı soğuk su
Elmalı iç harcı için:
Yarım kg elma
3 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı ceviz içi
Üzeri için:
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Elmaları soyup rendeleyin. Tavaya alıp şekerle birlikte suyunu çekene kadar pişirin.
Tarçın ve dövülmüş cevizi ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.
Tereyağı, yumurta, şeker, un, kabartma tozu, vanilya ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur hazırlayın.
Hamuru buzdolabında 30-60 dakika dinlendirin.
Hamurun yaklaşık üçte birini üzeri için ayırın. Kalanını tart kalıbına yayın.
Soğuyan elmalı harcı hamurun üzerine eşit şekilde dağıtın.
Ayırdığınız hamuru şeritler halinde keserek tartın üzerine kafes şekli verin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
Püf noktaları
Elmalı harcı mutlaka soğuduktan sonra hamurun üzerine koyun.
Hamuru fazla yoğurmayın; böylece kıyır kıyır olur.
Ekşi ve sert elma kullanırsanız daha lezzetli sonuç alırsınız.
Tartı fırından çıkardıktan sonra dinlendirip dilimleyin. Afiyet olsun!