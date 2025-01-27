Uzmanlar uyardı! Sütü böyle saklamak zehirlenmenize neden olabilir dikkat…

Buzdolabındaki yiyecek ve içeceklerin doğru bir şekilde saklanması hem sağlığımız hem de ürünlerin tazeliğini koruman adına son derece önemli. Eğer buzdolabına yiyecek ve içecekleri gelişigüzel diziyorsanız sandığınızdan çok daha büyük hata yapıyorsunuz! Özellikle buzdolabının kapak kısmında sakladığınız sütler zehirlenmenin kapısını aralıyor… Peki zehirlenmemek adına sütleri buzdolabında nerede konumlandırmalıyız? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.01.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:05

YAPILIŞI

İyi bir kalsiyum kaynağı olan süt, birçok evin vazgeçilmez içeceklerinden biri. Bazen tariflerde bazen de sadece içmek için tüketilen süt ile ilgili uzmanlardan çarpıcı bir açıklama geldi.

Sütün son kullanma tarihi geçmese bile buzdolabında yanlış saklandığında zehirleyebileceğini söyleyen uzmanlar, tüketicileri uyardı.

Kalsiyum ve D vitamini kaynağı olan sütü buzdolabında saklarken bu hatadan mutlaka kaçının! Gıda güvenliği uzmanlarına göre buzdolabı kapağında süt saklamak ciddi manada sağlık sorunlarına neden olabilir.

Gelişigüzel buzdolabı yerleştirmek yerine buzdolabında bu hatalı noktaları fark edip sütleri orta rafa koymalısınız. Bunun sebebi de süt kalitesini ve güvenliğini sağlamak. Sütün sıcak soğuk dengesinin bozulmasının önüne geçip sabit bir sıcaklıkta kalması gerekmektedir.

Sıcaklık dengesi değişen sütte bozulmalar meydana gelebilir. Bu da zehirlenmeye yol açan bir unsur olarak karşımıza çıkabilir.

Buzdolabının bazı kısımları diğer bölmelerine göre daha serindir, bu da farklı türde yiyeceklerin nereye konumlanması konusunda bize bilgi verir.

Genelde süt kutularını ya da şişelerini dik bir şekilde saklamak istediğimiz için, bu ürünleri buzdolabının kapak rafına koymaya daha meyilliyiz. Ancak uzmanlara göre süt, yoğurt kefir vb. ürünler için en serin ideal sıcaklığın olduğu alan buzdolabının orta rafları.

Aynı zamanda yumurtalar için de bu orta raflar ideal sıcaklık seviyesindedir ve bu rafta ısı farklı oluşmayacağı için ürünlerin bozulma ihtimali ortadan kalkar(elbette son kullanma tarihleri geçmediği sürece…)

Ayrıca avodako, muz, nektarin, şeftali, armut, erik ve domates de diğer yiyeceklerin bozulmasına neden olabilecek gazları serbest bıraktıkları için asla buzdolabında tutulmamalıdır.

Buzdolabınızın kapısında olduğu gibi, üst raf "biraz daha sıcaktır", bu nedenle pişmiş ve kurutulmuş etler veya önceden pişirilmiş yemekler de dahil olmak üzere pişirilmesi gerektirmeyen yiyeceklerin saklanması için en ideal raf burasıdır.

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