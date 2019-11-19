Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması manası nedir?

Genellikle rüyada yılan görmek kötü anlamlara yorulur. Rüyanızda yılanı görme şekline, büyüklüğüne göre anlamları da değişmektedir. Hem olumlu hem olumsuz anlamlarıyla merak edilen yılan görmek genel olarak geçim zorluğuna ve sıkıntılara, bu sıkıntılara sabretme ve bunun sonucunda rahata kavuşmaya işaret ediyor. Peki Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan nasıl yorumlanır? İşte rüyada yılan görmek, sokması, konuşması, ölüsünü görmek, korkması ve çok sayıda görmenin anlamları…

RÜYADA YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yılan görmek hem olumlu hem olumsuz anlamlarıyla merak ediliyor. Haberimizde rüyada yılan görmenin anlamlarına erişebilirsiniz…

Rüyada görülen yılan, normal hayatınızda size iyi gözüken fakat aslında size düşman olan birine işaret eder. Bir yandan da rüyada yılan görmek, geçim zorluğuna ve sıkıntılara, bu sıkıntılara sabretme ve bunun sonucunda rahata kavuşma, selamete ermek anlamına gelir.

RÜYADA KONUŞAN YILAN GÖRMEK

Rüyada yılanla konuşmak uzun zamandır düşman olan biriyle barışmak anlamına gelir.

RÜYADA YILAN ISIRDIĞINI GÖRMEK

Yılan ısırması, fırsat kollayan düşmanlar tarafından hiç beklenmedik bir anda alınan zarara ve sıkıntıya işarettir. Kişinin yakın çevresinde bulunan ve ona kötülük etmek isteyen düşmanların emeline ulaştıklarına alamettir. Büyük bir zarar ve ziyan söz konusu olacağı gibi evli kimselerin aile birlikleri de çok ciddi hasar alır. Bekarlar için iş kaybı veya nişan bozulması gibi anlamlara da gelir. Yaşlı kimseler için ölümcül bir hastalık ve sıkıntı anlamına da gelmektedir.

RÜYADA YILAN SOKTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada yılan soktuğunu görmek, kişiye düşmanlık besleyenler tarafından uğranılacak zarara işarettir. Hem maddi hem manevi, hem de fiziksel anlamda bir zarar söz konusu olabilir. İslami açıdan uyarıcı bir rüyadır ve kişinin dikkatli olması gerektiğini, Allah'a sığınıp, aynı zamanda da çevresine karşı daha temkinli yaklaşması gerektiğini işaret eder.

Yılan soktuğunu gören kişi işinden atılır, para kaybeder veya mal satmak zorunda kalır. Kendi işyeri olanlar için ortaklıkların bozulması veya işyerinin kapanması gündeme gelir. Rüya sahibi evinin içinde yılan soktuğunu görürse düşmanı ev halkından veya akraba çevresinden biridir. Büyük sıkıntılara, hastalıklara ve uzun sürecek kederli durumlara tabir edilir.

RÜYADA YILANLA KONUŞMAK

Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören, düşmanıyla barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.

Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar. Yılanın kendisine itaat ettiğini gören, nimet, makam ve itibar sahibi olur. Serveti artar.

RÜYADA GÜMÜŞ VEYA ALTIN YILAN GÖRMEK

Madenden bilhassa Altın ve gümüşten yılan görmek; büyük hayırdır.

RÜYADA ÇOK SAYIDA YILAN GÖRMEK

Kişinin rüyada birden fazla yılanın kendine saldırdığını görmesi birden yakın çevredeki düşmana işarettir. Yılanlar tarafından sokuluyorsa akraba ve yakın çevreden gelecek zarara yorulur. Eğer sokmaz ve sadece yanında bulunursa zarar gelmez. Rüyada yılanların çok olduğu bir yere girmek, çevrede Müslümanlara düşman olan bir kişinin bulunduğu anlamına gelir.

RÜYADA YILANDAN KORKMAK

Rüyada yılandan korkmak, verilen sözlerin tutulacağına, istenilen başarının elde edileceğine işaret eder. Uzun süredir çekilen sıkıntının sonunda rahata erileceğine ve iyi şeylere işaret eden bu rüya, verilen bir sözün tutulmasına ve büyük bir mutluluk yaşanacağını müjdeler. Rüyada yılandan korkmamak ise iş anlamında bir yorumu getiriyor