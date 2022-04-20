Rüyada Fare Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Evde Büyük, Siyah Ve Beyaz Fare Öldürmek Anlamı

Gerçek hayatta fare korkulan bir canlı türüdür. Özellikle kadınlar fara görünce sandalye veya koltuk üzerine çıkması dizi ve filmlere de konu olmuştur. Rüyada görülen fare ise bir anlam taşımaktadır. Kimi tabirde iyi yorumlanırken kimi tabirde ise kötü olarak yorumlanmıştır. Bu birazda farenin büyük ya da küçük olması, beyaz ya da siyah olması, evde ya da dışarda görülen fare türüne göre değişebilen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Gelin hep beraber görülen rüya türlerine göre yorumları inceleyelim.

Rüyada Fare Görmek

Rüyada fare görmek, hırsıza işaret edilir. Rüya sahibi için rızkın çokluğuna ve kadına, geceye ve gündüze delalet ettiği söylenmektedir. Rüyada görülen fare bazı yorumlarda kötü yola düşmüş bir kişi olarak tabir edilir.

Olumlu yorumlardan biri rızkın çokluğuna ve devamlılığına işaret olmasıdır. Bir başka yorumda fare, dış görünümü iffetli, gerçekteyse fesat ehli biri olan kadın anlamına geldiği söylenmektedir. Rüyada evde fare görmek, o evdeki rızık bolluğuna işarettir. Kişinin rızkı artar. Çok fare bol rızık demektir.

Rüyada büyük fare görmek, rüya sahibinin hırsızlık ya da dolandırıcılıkla suçlanacağına işaret edilir. Rüya sahibi bu durum karşısında çok üzüleceğine işaret edilir. Rüyasında büyük fare görmüş olan kişi yakınında olan bir kişiden zarar görebileceği söylenir. Bu rüyanın anlamı genel olarak kötü olarak yorumlanmıştır.

Rüyada beyaz fare görmek, gündüze işarettir. Evde görülen beyaz fare ise bol rızka işaret edilmiştir. Bir başka yorumda da kişinin kendisine zarar vermek isteyen düşmanları olduğuna işaret eder.

Rüya sahibi yakın zamanda bu düşmanlarından kurtulmanın bir yolunu bulacağı da söylenir. Rüya sahibi bu kötü düşmanların elinden zarar görmeden kurtulacaktır. Düşmanlar yaptığı planları uygulayamayacaktır.

Rüyada yavru fare görmek, kötü şekillerde tabir edilmiştir. Rüyada yavru fare görmek, kişinin işiyle alakalı sıkıntılar çekeceğine işarettir. Bunun yanında rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı sıkıntılar sebebi ile maddi zorluklar çekeceği anlamına da gelmektedir.

Rüyada fare öldürmek, iyi olarak yorumlanmaz. Rüya sahibinin hem arkadaşlık hem ilişki hem de iş yaşamında bazı durumların sona ermesi olarak söylenmiştir. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin zararına olarak görür. Fakat bazı alimler de hayırlı bir rüya olarak yorumlar. Olumlu yorumlanan yorum ise şu şekildedir; düşmanı ile karşılaşır ve kişi o düşmanını yener.