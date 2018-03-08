Son dakika: Mertcan Çam'dan Beşiktaş iddialarına yanıt geldi

2017-2018 futbol sezonunda devre arasında Bandırmaspor kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki Mertcan Çam, sabah saatlerinde hakkında çıkan iddialar nedeniyle spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Bandırmaspor'da kiralık oynayan genç oyuncunun iddialara göre 40 gün önce imzalanan bir sözleşme ile 885 bin dolar fesih bedeli ile Beşiktaş'a transfer olduğuna yönelik haberler çıktı. Bu haberler karşısında İHA'ya konuşan genç oyuncu "Bu konuda benim bilgim yok. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben fazla sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor'un başarısı için çaba harcıyorum" dedi.