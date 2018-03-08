Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Son dakika: Mertcan Çam'dan Beşiktaş iddialarına yanıt geldi

Son dakika: 'dan iddialarına yanıt geldi

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da forma giyen 'ın 40 gün önce 'a transfer olmak için sözleşme imzaladığı iddialarına cevap veren genç oyuncu, "Menajerim benim adıma görüşmeleri yürütüyor. Günü geldiğinde her şey ortaya çıkar" dedi.

İHA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 16:44
Son dakika: Mertcan Çam'dan Beşiktaş iddialarına yanıt geldi

2017-2018 futbol sezonunda devre arasında Bandırmaspor kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki Mertcan Çam, sabah saatlerinde hakkında çıkan iddialar nedeniyle spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Bandırmaspor'da kiralık oynayan genç oyuncunun iddialara göre 40 gün önce imzalanan bir sözleşme ile 885 bin dolar fesih bedeli ile 'a transfer olduğuna yönelik haberler çıktı. Bu haberler karşısında İHA'ya konuşan genç oyuncu "Bu konuda benim bilgim yok. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben fazla sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor'un başarısı için çaba harcıyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mertcan Çam'dan Beşiktaş iddialarına yanıt geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN