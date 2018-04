Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın bilime verdiği önem herkes tarafından biliniyor... Oyuncularının tüm verilerini an be an takip ettiren tecrübeli çalıştırıcı, eksiklere ve yanlışlara da anında müdahale etmeyi seviyor. Dün Osmanlı maçında da öyle oldu. Karşılaşma içindeki verilere göre eksik kalan oyuncular hemen kenara alınıp sıcağı sıcağına uyarılar yapıldı. Antrenör Turgay Altay oyunculara kağıt üzerinde nasıl şekil almaları gerektiğini anlattı.

