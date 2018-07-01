Kapaklı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Kapaklı Yağlı Güreşleri, Kapaklı Kaza gölünde gerçekleştirildi. Hava muhalefetini rağmen binlerce güreşsever, kadını, yaşlısı, genci ve çocuğu ile er meydanını doldurdu. Kırkpınar başpehlivanlarının da katıldığı güreşlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzlerce güreşçi katıldı.

Düzenlenen güreşlere Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Samsun Vezirköprü Kunduz Yaylası Güreş Ağası Bilal Acar, Kapaklı Samsunlular Derneği Güreş Ağası Şenol Batum, Samsun Havza Güreş Ağası Bayram Dağlı, Bengü Güreş Ağası Hasan Acar ve Samsun Ladik Güreş Ağası İbrahim Ünsal ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Sunuculuğunu ünlü Cazgır Şükrü Kayabaş'ın gerçekleştirdiği güreş şöleni bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması ile başladı. Gün boyu zaman zaman yoğun yağış altında gerçekleşen güreşlerde Minik 1, Minik 2 Boy, Tozkoparan, Desteboyu ve Küçük Orta Boy pehlivanlar güreşti. Geleceğin başpehlivan adaylarının mücadelelerini izleyen güreşseverler, alkışlarla güreşçilere destekte bulundular.

Başaltı mücadelelerinin yapıldığı esnada yoğun yağışın yaşanması güreşçilere zor anlar yaşattı. İyice bastıran sağanak yağışla birlikte güreşlere bir süreliğine ara verilirken, yağışın sona ermesiyle birlikte güreşler kaldığı yerden devam etti. Programda ağalık ihalesi de yapıldı. 17 ağa adayı ve mevcut ağa Salim Vuran'ın yarıştığı ağalık yarışmasında 30 bin TL veren Erbuz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Buz güreşlerin yeni ağası oldu. Yeni ağayı kutlayan Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Eski Ağa Salim Vuran, Erol Buz'a kupasını takdim etti.

Sünnet şöleninde konuşma gerçekleştiren Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, "Saat 11.00'den bu yana minikler, sonra orta boy pehlivanlarımız ile birlikte yağmur çamur dinlemeden Kazak Gölü'nde sonuna kadar bu işi hep beraber getirdik. Biraz önce de gördüğünüz ağalığa katılan tüm arkadaşlarıma, tüm iş adamlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Burada ağalığı kazanan değerli Erol kardeşime sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Başta Kapaklımıza ve Kapaklı halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah gelecek yıl da dördüncüsünü hep birlikte gerçekleştiririz" dedi.

Mandalı'nın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren yeni güreşler ağası Erol Buz, "Bu yağmurun altında bile burada toplanıp, ata sporumuz olan güreşe destek verdiğiniz için tüm arkadaşlarıma ve Kapaklı halkına teşekkür ederim. Her zaman Kapaklı'dayız, her zaman Kapaklı'nın yanındayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından güreşler başpehlivan müsabakaları ile devam etti. 15 başpehlivanın güreştiği müsabakalarda rakiplerini teker teker geçen Güngör Ekin ile Recep Kara finallere kalan güreşçiler oldu. İki Kırkpınar güreşçisinin kıyasıya mücadelesi nefes kesti. Rakibini mağlup eden Recep Kara başpehlivan, Göngör Ekin ikinci, Mecid Yıldırım ve Onur Şenel ise üçüncü oldular. Güreşlerin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren güreşçilere Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı Güreşleri Ağası Erol Buz ve Kapaklı Güreşleri Eski Ağası Salim Vuran tarafından madalyaları ile kupaları takdim edildi.