Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Engelli milli atlet Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu

Engelli Avrupa şampiyonu oldu

Berlin ’nda Türkiye’yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcuları başarıya doymuyor. Şampiyonanın ilk yarışında altın madalya kazanan lerimizden , T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken diğer sporcumuz Zeynep Acet de ikinci oldu.

İHA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 21:45
Engelli milli atlet Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Ağustos'ta başlayan Berlin 'ndan mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20.05'te piste çıkan , T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yarışta mücadele eden diğer sporcumuz Zeynep Acet de ikinci olarak milletimize büyük bir gurur yaşattı.

"Yüzümüzü güldüren sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum"
Sporcuları telefonla arayarak tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Bayrağımızı göndere çektirip ve İstiklal Marşımızı okutarak milletçe yüzümüzü güldüren sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
Doğangün ve Acet, şampiyonadaki ilk yarışlarında da büyük başarı elde etmişti. Önceki günkü müsabakada T53 kategorisi 200 metre kadınlarda yarışan sporculardan Hamide Doğangün 31.59'luk derecesiyle birinci olup altın madalyayı kazanırken diğer sporcumuz Zeynep Acet de 35.78'lik derecesiyle yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.
15 milli sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı'ndan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta ve Hamza Doğan da yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli milli atlet Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN