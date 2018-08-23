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'nın puanları silindi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yönetimi değişen Formula 1 takımlarından 'nın, sezona Racing Point Force India adıyla devam edeceğini ve takımlar klasmanındaki puanlarının silindiğini açıkladı.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 22:05
Force India'nın puanları silindi

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan 'si öncesi kayyum kontrolüne geçen, sonrasında ise yönetimini Racing Point UK isimli konsorsiyumun devraldığı takımının durumu karara bağlandı.

Karar doğrultusunda, 12 yarışta topladığı 59 puanla takımlar klasmanının 6. sırasında yer alan Force India, şampiyonadan çıkarıldı. Racing Point Force India adını alan takımın puanları silindi ancak Sergio Perez ve Esteban Ocon'un pilotlar klasmanındaki puanları korundu.

Vijay Mallya'nın borçları ödeyememesi sonrası kayyum atanan takımın yönetimi, ay başında Williams takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll'un babası Lawrence Stroll'un da aralarında bulunduğu konsorsiyuma geçmişti.

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Force India'nın puanları silindi
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