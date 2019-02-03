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Rahmi Özcan'ın annesi vefat etti

Türkiye 'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi 'ın annesi vefat etti

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 23:12 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 23:17
Rahmi Özcan'ın annesi vefat etti

Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın annesi vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden de vefatla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ampute Futbol Milli Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Hatice Fevziye Özcan'a Allah'tan rahmet; Rahmi Özcan, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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Rahmi Özcan'ın annesi vefat etti
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