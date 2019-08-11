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Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı

Kanadalı tenisçi , tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li 'ın maçtan çekilmesiyle şampiyon oldu.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 22:42
Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 2001, 2011 ve 2013 şampiyonu Serena Williams ile ilk finaline çıkan Bianca Andreescu karşılaştı.

Dünya sıralamasının 10. basamağındaki Serena Williams, klasmanın 27. sırasındaki Andreescu'ya karşı 3-1 geriye düştükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.

Finali hükmen kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan 37 yaşındaki Williams'ı, 19 yaşındaki rakibi Andreescu sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Andreescu, bu yıl kazandığı Indian Wells'ten sonra Rogers Kupası'nı da alarak kariyerinin 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi eski dünya 1 numarası Williams, anne olduktan sonra oynadığı 4. finali de kaybetti.

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Serena finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı
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