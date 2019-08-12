Haberler > Spor Haberleri > İlke Özyüksel'den dünya rekoru

'den dünya rekoru

Milli sporcu , 'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 01:03
İlke Özyüksel'den dünya rekoru

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası, İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil etti. Milli sporcuların üçü de finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, UIPM tarafından açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

İlk 8'e giren sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı organizasyonu İlke Özyüksel 20'nci, Buğra Ünal 23'üncü, İpek Akşin ise 31'inci sırada tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İlke Özyüksel'den dünya rekoru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN