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, cimnastikte dünya dördüncüsü oldu

, 49. 'nda madalya sıralamasında dördüncü oldu.

AA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 19:39
Türkiye, cimnastikte dünya dördüncüsü oldu

Almanya'nın Stuttgart kentinde 4 Ekim'de başlayan 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, bugün sona erdi.

Milliler, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi 4. sıraya taşıdı.

Milli sporcu İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya kazanırken, Ahmet Önder paralel aletinde gümüş madalyaya uzanmıştı.

Şampiyonada, ABD, 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, altın, gümüş ve bronz madalyalardan 3'er tane kazanan Rusya 2. oldu.

Türkiye'nin bir üst sırasında bulunan İngiltere ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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