Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta ne zaman?

Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta başlıyor sorusu binlerce sporseverin merak konusu haline geldi. Tokyo Olimpiyatları eleme maçları içerisinde geçtiğimiz maçta Almanya ile karşılaşan filenin sultanları ne yazık ki istediği performansı gösteremeyerek mücadeleden mağlup olarak ayrılmıştı. A milli Kadın voleybol oyuncularımızdan Hande Baladın yaptığı röportajda maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve diğer maçlarda daha yüksek performans sergileyerek herkesi yenebilecek güçte bir takım olduklarını vurgulamıştı. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan Türkiye maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

8 Ocak Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat 15.00'da başlayacak.

Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca D Smart'ın Youtube hesabından da yayınlanacak.

VOLEYBOL CAMİASI TOKYO OLİMPİYATLARINA ODAKLANDI!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kur ulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde şampiyon olabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek.

Kurtaran Mumcu, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Olimpiyatın en büyük hedefleri olduğunu aktaran Mumcu, 2012 Londra'ya katıldıktan sonra 2016 Rio'yu boş geçtiklerini hatırlattı.

"Olimpiyatlar bizim hayalimiz." diyen Mumcu, "Bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Tokyo 2020, bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Gidebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için takımımızın gücü ve kapasitesi var." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin iyi bir hazırlık dönemi de geçirdiğini anlatan Kurtaran Mumcu, "İyi ve birbirine çok bağlı bir takımımız var. Antrenörümüz ve teknik ekibimiz iyi. Dünyada bazı ülkeler birkaç oyuncunun peşinden giderek netice alabiliyor. Biz takım oyunu oynayarak, iyi bir performans sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hollanda, Türkiye'nin gücünü biliyor"

Kurtaran Mumcu, ev sahipliğini Türkiye'ye kaptırmamak için Hollanda'nın çok mücadele ettiğini dile getirdi.

Mumcu, Türkiye'nin olimpiyat elemelerini düzenlemeye talip olduğunu ancak organizasyonun Hollanda'ya verildiğini belirterek, "Hollanda çok büyük emek harcayarak bu organizasyonu aldı. Biz de çok uğraştık ama CEV, bu organizasyonu Hollanda'ya verdi. Hollanda, Türkiye'nin gücünü biliyor. Burada oynamamak için ev sahipliğini aldılar. Bizim için fark etmez. Yurt dışında da bizim çok büyük bir seyirci kitlemiz var. Orada bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.