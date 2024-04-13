Basketbol 1’nci ligde tarihi karşılaşma

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) yeni kurulmasına rağmen fırtınalar estiren Bursa temsilcisi Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, play-off müsabakalarında adım adım finale koşuyor.

Ligi 16 takım arasında 4. sırada bitirerek play-off etabına kalan Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u iki maçta da yenerek (90-85 ve 69-76) yarı finale adım atmıştı. Yarı finalde de müthiş oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u deplasmanda oynadığı iki maçta da (85-90 ve 70-72) devirerek 2-0 üstünlüğü ele geçirdi.

Play-off etabında hiç fire vermeden ilerleyen Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, yarı finalin üçüncü randevusunda 14 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Gemlik Spor Salonu'nda oynayacağı maçta da Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u yenmesi halinde adını finale yazdıracak.

"TARİHİ BİR DÖNEMEÇTEYİZ"

Henüz 9 ay önce kurulan takımın Kulüp Başkanı Zafer Bahadır Saraç tarihi bir dönemeçte olduklarını söyledi Saraç, "Türkiye'nin aydınlık yüzü olan çocuklarımızın spor yapmasını teşvik etmek, genç kızlarımıza basketbol sevgisi aşılamak için çıktıkları bu yolda az zamanda çok büyük işler başardık. Yönetim olarak çok uyumlu çalışıyoruz, takımda da teknik heyet ile oyuncular arasında çok güçlü bir bağ var. Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yılımızda belki de kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu. Ancak kendimize güvendik. Oyuncularımız da parkede can siperane savaştı. Bunun da karşılığını almaya başladık. İnşallah Pazar günü evimizde taraftarımızın önünde de kazanıp ilk sezonumuzda finale yükseleceğiz" dedi.

"TÜM BURSALILARI PAZAR GÜNÜ GEMLİK'TEKİ MAÇA BEKLİYORUZ"

Bursalı taraftarları "Çok özel" olarak tanımlayan Başkan Zafer Bahadır Saraç, "Bu oyuncu grubu inandığında neleri başarabileceğini herkese gösterdi. Şimdi sıra taraftarımızda. Bu takım, Bursa şehrini temsil ediyor. Bu kızlar parkeye çıkınca terlerinin son damlasına kadar mücadele veriyor. Bizi bağırlarına basan çok değerli Bursalı sporseverlerden, kıymetli Gemlik halkından 14 Nisan Pazar günü Gemlik Spor Salonu'nda oynayacağımız maçta tribünleri doldurup bu kızlarımıza itici güç sağlamalarını bekliyoruz. Final ile aramızda sadece bir maç var. Sevinçler, mutluluklar paylaşıldıkça büyür. Mübarek Ramazan Bayramımızı kutladığımız haftanın finalini de finalle yapmak istiyoruz. Gelin bu başarıya ortak olun, bu yürekli kızlara son topa kadar destek verin. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar" dedi.