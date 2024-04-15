Türkiye’nin tarihi zaferi: Sırbistan’ı evinde yendik

Federasyon Başkanı Nahit Şahin maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu zafer, Türk ragbisi için dönüm noktasıdır. Takımımızın disiplinli ve kararlı tutumu, inanç ve istek bu tarihi başarıyı getirdi. Türk milleti olarak gelecek yıllarda ragbide çok daha fazla başarıya şahit olacağız" dedi.



Maçın detaylarında, Türkiye'nin oyun kurucularının sergilediği üstün performans ve defanstaki sıkı çalışma dikkat çekti. İlk yarıyı minimal farkla geride kapatan Türk takımı, ikinci yarıda da üstünlüğünü artırarak maçı kazanmayı başardı.





Türkiye Ragbi Federasyonu olarak, bu başarının ragbi sporuna olan ilgiyi artıracağına ve yeni nesil sporcuların bu alana yönelmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Federasyon, Türk ragbisinin gelişimi ve tanıtımı için çalışmalarına devam edecek ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde etmeyi hedefliyor.