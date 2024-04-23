‘Hataları affettirip şampiyon olacağız’

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son dakikada verilen penaltıyla berabere kaldıkları için üzüldüklerini ifade edip umut dağıttı: "Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Penaltıyla maçın berabere bitmesi bizi çok üzdü. Şampiyonluğa oynayan takım için çok ağır bir karardı. Taraftarımız şunu bilsin, biz pes etmedik, sonuna kadar şampiyonluk mücadelemizi vereceğiz.Daha bir şey kaybetmedikGol atmasına rağmen sonuçtan dolayı mutlu olmadığını söyleyen Fred, "Ben bir ön liberoyum, çok gol atmıyorum. Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar var. 2 kez öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerekiyor. Yeterince iyi değildik. Berabere kaldık. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz" diye konuştu.OLYMPIAKOS maçında 86. dakikada oyundan alınmasına anlam veremeyen Fred, kenara gelirken hocasına "Why, why" (Neden) demiş, o anlar objektiflere Brezilyalı orta sahanın sitemi olarak yansımıştı. Aynı Fred dün Sivas'ta dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde attığı golle "Vay beee" dedirtti. Sol kanada yakın yerde topu alan tecrübeli oyuncu önce çalımını attı ve ceza sahasına girerken yakın köşeye şutunu çekip skoru buldu.