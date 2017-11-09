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vefat etti

Giriş Tarihi: 9.11.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 10:26
Mehmet Baturalp vefat etti

Türk basketbolunun efsane isimlerinden hayatını kaybetti.

'nin eski kaptanı, Milli Takım'ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden , son olarak kalp ritminin bozulmasında dolayı tedavi görüyordu...

MEHMET BATURALP KİMDİR

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."

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Mehmet Baturalp vefat etti
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