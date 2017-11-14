Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde Olympiakos'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.