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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 12:07
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 'u konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde 'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.

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Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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