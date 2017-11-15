Duyarsız kalmazlar

Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Hidayet Türkoğlu
, FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışması nedeniyle, sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna'nın 2019 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için A Milli Takım
'a gelmeyeceklerini açıklamalarını değerlendirdi. Türkoğlu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Ufuk (Sarıca) hoca kadroyu 14-15 kişiye düşürecek. Bu kadro içinde bu arkadaşlardan olan olursa davetiye yollayacağız. Tek kutsal forma milli formadır. Davet gitmesi durumunda inanıyorum ki oyuncular da gereğini yapacaktır. Amaç milli takımsa, gerek kulüpler gerekse oyuncular duyarsız kalmayacaktır"
ifadelerini kullandı.
SORUMLULULAR FIBA VE EUROLEAGUE
Türkoğlu, FIBA ve Euroleague'i de eleştirdi: "Burada ne FIBA ne de Avrupa Ligi karlı çıkacaktır. Amaç, bu markayı büyütmek ve NBA'ye rakip yapmaksa, iki tarafa da zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu zamana kadar bu işin çoktan çözülmesi gerekirdi.
Bu süreçte federasyonların, oyuncuların arada kalmaması gerekirdi. Malum, şu anda herkes kendi bildiğini yaptığı için henüz bir çözüm bulunamadı
. İnşallah en kısa sürede bir çözüm bulanacaktır."