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, Zalgiris deplasmanında

İHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 13:36
Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında

, 'de yarın Zalgirio Arena’da mücadele edeceği ’ı mağlup ederek, tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor.

'in 9. haftasında , yarın TSİ 21.00'de Litvanya deplasmanında ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada Efes, 2 galibiyetle 15. sırada bulunurken, Zalgiris ise 4 galibiyetle 8. sırada yer alıyor. İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 5 kez rakibini mağlup ederken, Litvanya ekibi ise 9 galibiyet aldı.

DOĞUŞ VE BİRKAN, MİLLİ TAKIM'DA

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasına A Milli Erkek Milli Takımı'nda yer alan oyunculardan eksik olarak çıkacak. FIBA ile Euroleague arasındaki anlaşmazlıktan sonra takvimlerin birbirine girmesiyle oyuncuların tercih yapması istenmişti. Bazı takımlar oyuncularını göndermezken, bazıları da milli takımlarında mücadele etmesine izin verdi. İzin veren takımlardan olan Efes'ten Doğuş Balbay ile Birkan Batuk Milli Takım'da ter dökecek.

AVRUPA'DA 600. MAÇ

Lacivert-beyazlılar bugüne kadar Avrupa kupalarında 599 karşılaşmada mücadele etti. Efes, geride kalan maçlarda 335 kez parkeden galip ayrılırken, 264 kez rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 352. maçına çıkacak. Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 351 karşılaşmada 178 galibiyet ve 173 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes'in yeni transferi Sloven Zoran Dragic, görev verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

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Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında
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