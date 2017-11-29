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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 15:27
Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya'nın ekibine konuk olacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanıp, 5'ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.

Doğuş, ile THY Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.

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Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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