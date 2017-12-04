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Son dakika: 'den suç duyurusu

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 16:38 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 16:40
Son dakika: Fenerbahçe'den suç duyurusu

Sarı-lacivertli kulüp, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan ve istenmeyen olayların yaşandığı Trabzonspor karşılaşması için suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş müsabakasında meydana gelen istenmeyen olaylara atıfta bulunularak, "Karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ile iftira dolu açıklamalarıyla ilgili, tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den suç duyurusu
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