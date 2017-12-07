Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları maçların 3'ünü kazanırken, 7'sinde salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes averajla 13., Kızılyıldız MTS ise 15. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DAKİ 602. MAÇ

Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi karşısında Avrupa'da 602. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 601 karşılaşmada 336 galibiyet ve 265 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 354. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 353 karşılaşmada 179 galibiyet alırken, 174 kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Kızılyıldız MTS daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçların 5'ini kazanıp, 3'ünü yitirdi.