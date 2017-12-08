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Rockets'ın bileği bükülmüyor

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 12:28
Rockets'ın bileği bükülmüyor

Batı Konferansı lideri , üst üste 8'inci galibiyetini, konuk olduğu 'ı 11 sayı farkla yenerek aldı. , son saniyelerde bulduğu üçlükle Philadelphia 76ers deplasmanından galibiyetle döndü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , konuk olduğu 'ı 112-101 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon sadece 4 maç kaybeden Batı Konferansı lideri Houston Rockets, özellikle üçüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla deplasmanda Utah Jazz'ı 112-101'lik skorla geçti.

Üst üste 8'inci galibiyetini elde eden Rockets'ta James Harden 29, Ryan Anderson 23 sayıyla takımın skor yükünü üstlenirken, Chris Paul 18 sayı, 13 asist ve 9 ribauntla "triple-double" yapmaya çok yaklaştı.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell 26, Alec Burks 17, 14 sayıyla mücadele etti.

LAKERS INGRAM İLE KAZANDI

, genç yeteneği Brandon Ingram'ın son saniye üçlüğünün yardımıyla konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 107-104 yendi.

Lakers'ın sezonun 9'uncu galibiyetini elde ettiği mücadelede Ingram 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jordan Clarkson ve Julius Randle 16'şar sayı, Lonzo Ball 10 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 5 blokla maçın yıldızı oldu. Ben Simmons 12 sayı, 13 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaparken, Robert Covington 19 sayı kaydetti.

BEAL'DEN 34 SAYI

, son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla konuk olduğu 'ı 109-99 mağlup etti ve sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Wizards'ta Bradley Beal 34 sayı, Markieff Morris 21 sayı ve 6 ribaunt, Kelly Oubre Jr. 12 sayı ve 7 ribaunt, Ian Mahinmi 10 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 18'inci mağlubiyetini alan Suns'ta, TJ Warren 23 sayı ve 8 ribaunt, Greg Monroe 15 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Tyler Ulis 13 sayı ile maçı tamamladı.

WESTBROOK'UN ÇABASI YETMEDİ

Günün diğer maçında , ağırladığı 'ı 100-95 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu sezon 10'uncu kez sahadan galip ayrılan Nets'te, Caris LeVert 21 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Rondae Hollis-Jefferson 17, Allen Crabbe 15 sayıyla skora katkı sağladı.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Thunder'da 31 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Steven Adams 12 sayı ve 14 ribaunt, ise 11 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

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