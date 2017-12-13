Fenerbahçe - Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Fenerbahçe - Zalgiris maçı beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanacak.

Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti.

Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.

Bu iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde birbirlerine 9. kez rakip olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi karşısında galibiyet sayılarında 6'ya 2 üstünlüğü bulunuyor.