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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 10:55
Fenerbahçe - Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, THY 'nin 12. haftasında Litvanya temsilcisi 'i konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY 'nin 12. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Fenerbahçe - Zalgiris maçı beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanacak.

Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti.

Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.

Bu iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde birbirlerine 9. kez rakip olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi karşısında galibiyet sayılarında 6'ya 2 üstünlüğü bulunuyor.

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Fenerbahçe - Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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