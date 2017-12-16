Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu!

Ergin Ataman'ın başına geçeceği Anadolu Efes Basketbol Takımı, dün oynadığı THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında ağırladığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu. Anadolu Efes organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

En son A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman, önce Milli Takım'dan istifa ettiğini açıklamıştı.

ULEB EUROCUP'TA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Ergin Ataman daha sonra Sarı-Kırmızılı ekipteki görevinden alındı. Olaylı bir ayrılık geçiren Ataman, bu olay sonrası attığı tweet ile "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Kulübü takımın başına ise Erman Kunter'i getirdi.

Ergin Ataman, 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank'ı ULEB Eurocup'ta şampiyon yapmıştı.

ANTRENÖRLÜK HAYATI

Başarılı koç, antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı.

2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Normal sezonu sadece 2 mağlubiyetle kapatan Efes Pilsen, saha avantajı ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk SporSalonu'nda üst üste 2 maç kaybetti. Ancak o maçtan sonra Ataman'ın Efes Pilsen'i Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı. O sezon Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanan Efes Pilsen, Ergin Ataman yönetiminde duble yapmış oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Anadolu Efes Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Velimir Perasovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2016-17 sezonu başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile görüşülmüş ve Perasovic dönemi sona erdirilmiştir.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 17 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacağımız karşılaşmada takımızın başında yardımcı antrenörlerden Agusti Julbe görev yapacaktır.

Sayın Velimir Perasovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.