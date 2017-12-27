Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 75-59'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu.



Karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Vandersloot, Cansu, Mc Bride, Bahar ve Gruda ile, Fenerbahçe ise Ayşe, Birsel, Dabovic, Vaughn ve Veremenyanka ilk 5'i başladı. İlk 4 dakikada iki takım da istediği atışlardan yaralanmazken, sarı-lacivertliler Vaughn ve Birsel'in sayıları bu bölümü 4-2 önde geçti. Son dakikalarda Cansu, Vandersloot ve Mc Bride ile etkili olan Yakın Doğu periyodu 13-12 üstün tamamladı.



İkinci periyodun başında Pelin ve Dabovic'ten sayılar bulan Fenerbahçe skoru eşitledi (17-15). Ayşe ve Pelin ve Ayşe ile hücumdaki üstünlüğünü etkinliği arttıran sarı-lacivertliler farkı 7 sayı çıkararak skoru 24-17'ye getirdi. Mc Bride ve Holingsvorth ile basketleri 5-0'lık seri yakalayan Yakın Doğu skoru eşitledi (28-28). Levander, Mc Bride ve Bahar ile dış atışlardan üst üste sayılar bulan Yakın Doğu Üniversitesi devreye 39-31 önde girdi.



Üçüncü periyoda Levander'in sayısı ile başlayan Yakın Doğu farkı 10 sayıya çıkardı (41-31). Savunmada Fenerbahçe'yi durduran Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar, Olcay ve Levander'in basketleri 11-1'lik seri yakaladı ve farkı da açarak skoru 52-34 yaptı. Levander ve Cansu ile sayılar bulmaya devam eden Yakın Doğu 59-41'lik skorla periyodu önde bitirdi.



Son periyot da istediği sayıları bulan ve rakibini geri dönmesine izin vermeyen Yakın Doğu, Fenerbahçe'yi 75-69'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılamanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Yakın Doğu'dan Mc Bride olurken, Fenerbahçe'de de Veremeyanka 13 sayı ile takımına katkıda bulundu.





Salon: Şahinbey



Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Sinem Tetik xx, Tunçtan Durmuşcan xx



Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay x 2, Bahar xx 10, Cansu Köksal xx 7, Mc Bride xxx 19, Holingsvorth xx 6, Vandersloot xx 11, Lavender xx 14, Gruda x 2



Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu



Fenerbahçe: Pelin xx 11, Ayşe Cora xx 5, Birsel xx 11, Vaughn xx 8, Plum xx 7, Veremeyanka xxx 13, Tilbe x, Tuğçe Canıtez x, Dabovic xx 5



Başantrenör: Fırat Okul



1.periyot: 13-12 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)



Devre: 39-31 (Yakın Doğ Üniversitesi lehine)



3.periyot: 59-41 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

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