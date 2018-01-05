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Nefes kesen maç Doğuş'un

Doğuş, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya temsilcisi 'yı ağırladı. Temsilcimiz İspanyol ekibini 79-74 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 22:49
Nefes kesen maç Fenerbahçe Doğuş'un

Doğuş, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya temsilcisi 'yı ağırladı.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son dört maçtan bir galibiyet çıkartan Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi Baskonia'yı 79-74 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alırken, İspanya temsilcisi ise 9. mağlubiyetini aldı.

Bu arada karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde James Nunnally, hızlı hücumu smaçla bitirdiği esnada boynun üzerine düşerek sakatlandı. Sedye ile sahadan ayrılan Amerikalı oyuncunun, ilk gelen haberlere göre bilincinin açık olduğu söylendi. Sarı lacivertlilerin Çek pivotu Jan Vesely'nin de aşil tendonunda gerilme olduğundan dolayı oyunun bir bölümünde forma giymedi.

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Nefes kesen maç Fenerbahçe Doğuş'un
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